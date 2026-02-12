11日夜から福島県喜多方市の民家にクマが居座り、12日朝に捕獲されました。11日の午後6時ごろ、喜多方市高郷町にある民家で、この家に住む50代の男性が帰宅したところ、台所にクマがいるのを見つけました。その後、市役所が11日午後9時ごろに箱わなを仕掛け、12日朝にクマがわなにかかったということです。捕獲されたクマは体長50センチほどで、家の人は避難し、けがはありませんでした。近所の人「恐ろしいよな。クマは強いから」