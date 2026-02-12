駐車場にとめてあった車から現金などを盗んだとして49歳の男が逮捕されました。男は警察官2人に車で衝突しケガをさせ逃走していたということです。警視庁によりますと、石田幸嗣容疑者は去年11月、東京・武蔵村山市の駐車場にとめてあった車から現金およそ7万2000円などを盗んだ疑いがもたれています。この事件を捜査していた警視庁の捜査員が先月、昭島市のコンビニで石田容疑者を見つけ声をかけたところ、石田容疑者は車を急発進