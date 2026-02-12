J1鹿島は12日、茨城県庁で県、鹿嶋市と共同で会見を開き、新スタジアムの建設予定地をメルカリスタジアムに隣接する鹿嶋市の「卜伝の郷（ぼくでんのさと）運動公園」にすると発表した。今後は基本計画の策定を進め、2033年開業を目標とする。鹿島の小泉文明社長は「現スタジアムの近くで、検討した中で一番ベストな場所だった」と予定地を選んだ理由を説明。収容人数や具体的な予算は今後議論を重ねていく方針で、「サッカーの