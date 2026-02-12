「モデルのオーディションを行う」と女性にウソの審査をもちかけ、カメラマンに下着姿を撮影させたとして、男が逮捕されました。逮捕されたのは佐藤竜也容疑者（37）で、去年、「下着ブランドがモデルのオーディションを行う」と女性2人にウソをつき、東京・新宿区の貸しスタジオで、女性2人の下着姿をカメラマンに撮影させた疑いがもたれています。女性が佐藤容疑者側から胸を寄せるポーズを指示され不審に思い、ブランドの専属モ