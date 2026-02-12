歌手の伍代夏子（64）が10日、自身のインスタグラムを更新。「ダーリンの盆梅にも、雪が…」と書き出し、夫で俳優・歌手の杉良太郎（81）が育てている梅の盆栽に雪が積もった、幻想的な写真を公開した。【写真】「赤と白のコントラストが、素敵ですね」梅の花咲く“夏子ガーデン”関東地方では、7日〜8日にかけて強い寒気が流れ込み、東京都心でも積雪が観測された。投稿では、赤い梅の花にふんわりと雪が重なり合う様子をク