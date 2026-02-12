女優の波瑠（34）が12日、東京・表参道ヒルズで「北海道地チーズ博2026」（15日まで）のオープニングセレモニーに出席した。都内最大級の地チーズのイベント。波瑠はゲストとしてセレモニーに出席した。この日は「すてきな一日のスタート」について語った。「うちでは愛犬と一緒に寝ているのですが、少し早く目覚めて、ふとんから出るには少し時間がある時にふとんの中でちょっと遊んでいます。そういう朝に癒やされています」