タレントの中川翔子が11日、自身のインスタグラムを更新。夫の誕生日を祝って夫婦で食事に出かけたことを明かし、“レア”な夫婦2ショットを披露した。【写真】「素敵な時間ですね」「幸せ感じます」夫婦デートでの“2ショット”を披露した中川翔子中川は「パパハッピーバースデー お父さんお母さんがふたごたちみててくれてありがとうございます！大事な日のご褒美レストラン cot妊娠前以来に行けた〜」と、夫を祝福すると