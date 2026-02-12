国や県の許可を得ず、リフォーム工事を行ったとして土木建築会社社長の男らが逮捕されました。男らは相場の数倍の値段で工事の契約をしていたということです。逮捕されたのは「オプト・トータル・サービス」社長の原田駿容疑者ら2人で、おととし、国や県の許可を得ず、神奈川県伊勢原市に住む女性（60歳）の自宅の屋根や外壁などのリフォーム工事を請け負った疑いがもたれています。原田容疑者らは相場の数倍の値段で契約していて