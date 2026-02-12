お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、11日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。第1子誕生の裏話を披露した。先月末に放送されたテレビ番組で、昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表したケンコバ。「アンガールズ」田中卓志から「立ち会いはしてないんでしたっけ？」と聞かれ、なぜか「う〜ん」と渋る様子に、共演者からは「自分の子