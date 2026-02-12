女優の東ちづるさん（65）が難病の夫、堀川恭資さんとの海外旅行に出発し、ネット上で話題となっている。【写真】「難病になって初めての2人だけの海外旅行」機内で夫婦の記念ショット東さんは2月11日までにインスタグラムを更新し、「夫ホリが難病になって17年目にして初めての2人だけの海外旅行」と報告。「韓国までの渡航時間なら大丈夫。4人旅行で経験済み」として、飛行機の座席で撮影した夫婦のツーショットを公開した。