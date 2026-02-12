若者の車離れが進んでいます。マイカー購入への意識はどう変化しているのでしょうか。【グラフ】自動車運転免許を持っている人の割合は？3年連続で下落ソニー損害保険株式会社（東京都）が実施した「2026年 20歳のカーライフ意識調査」によると、車の購入を予定している人のうち、15.8％が残価設定クレジット（残クレ）での購入を検討していました。調査は、2005年4月2日〜2006年4月1日生まれの全国の20歳の男女1000人を対象に、