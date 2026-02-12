三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します。名張市チームは選手の若さが特徴です。1区を走る川合紗蘭選手が「大人数抜かします」と宣言すると、7区を走る松山弓希選手も「順位を落とさず頑張ります」と気合十分。3区を走る松粼玲已選手と10区を走る春日優希選手も「全力を出して頑張ります」と、全力での走りを誓います。1区にエントリーしている北村純菜選手