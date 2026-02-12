「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。1月30日（金）に放送された「ハンターに勝ったら10万円！ 相撲部の巨大ちゃんこ風おでん」の内容をプレイバック。【動画】専修大学相撲部が"巨大ちゃんこ風おでん"爆食！賞金ゲットなるか!?最強女王・アンジェラ佐藤と大食い相撲部員が、デカ盛りおでんを食べまくる！舞台は、創部103年の名門・専修大学相撲部。体重140kgの爆食力士・小坂（4年生）と、食べる勢いが武器の特攻隊長・山