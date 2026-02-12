私（ヒロコ）は息子のタツヤと娘のナミを育てあげ、現在は夫と2人暮らしをしています。タツヤは過去に、11才年上のシングルマザーのチサトさん（35才）と、その息子のハルキくん（5才）を紹介してきました。私や夫が反対した結果、結婚話はなくなったのです。しかし15年の歳月が過ぎ、タツヤが結婚すると言って連れてきたのはチサトさん（50才）でした。ナミに「お兄ちゃんたちの人生を変えちゃったって感じだね」と言われ、私はシ