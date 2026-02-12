岐阜県海津市の木曽三川公園センターで、開花時期を早めた「アイスチューリップ」が見頃を迎えています。 【写真を見る】“春が来た”と勘違いしたチューリップ 球根冷やして植えると…来園者も｢暖かくていいですね｣ 岐阜･木曽三川公園センター アイスチューリップは、球根を2か月ほど冷蔵庫で冷やしてから植えることで、寒い時期でも春が来たと勘違いして、通常より早く花を咲かせます。 球根を