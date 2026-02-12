全国一位の生産量を誇る、三重県産「アオサノリ」の初市が行われました。 【写真を見る】“生産量全国一”三重県産アオサノリ最高価格は1万2000円 猛暑で初市は2週間遅れ…でも黒潮大蛇行終息で｢非常に香り高い｣ 松阪市の「のり流通センター」で行われた「アオサノリ」の初市。ことしは猛暑の影響で生育が遅れ、予定より2週間遅い開催です。黒潮大蛇行が終息し海水温が順調に下がり、色や香りなど良い出来だということです