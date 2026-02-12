特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が開幕し、アビスパ福岡は初戦で岡山にPK戦の末に勝利した。始動日から急きょ、暫定的に指揮を執る塚原真也監督も手応えを持って試合を振り返った。前半にCKから先制を許したが、後半、特別指定選手の前田快（神奈川大3年）が初出場初ゴールとなる同点弾を決めてPK戦に持ち込んだ。苦戦した前半から後半で主導権を握り、塚原監督は「前半と後半で2種類のアビスパというか…。選手は一緒で