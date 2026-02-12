ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間のきょう未明にスピードスケート男子１０００メートルが行われ、山形中央高校出身の森重航選手が登場しました。 ミラノ・コルティナオリンピックの開会式で日本選手団の旗手も務めた山形中央高校出身の森重航選手。前回・北京大会ではスピードスケート５００メートルで銅メダルを獲得しています。 日本時間のきょう未明、男子１０００メ&#1