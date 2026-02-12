福岡県警うきは署は12日、うきは市内でグレーチング（鉄製部品）などの金属類を盗まれる被害が連続して発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は下見をしている可能性があるため、同署は「見慣れない人や車の徘徊（はいかい）を見かけたら、不審な車の車種、ナンバー、色、不審者の人数などについても110番通報への協力をお願いします。防犯カメラやセンサーライトを設置するなどしましょう。人の出入りができ