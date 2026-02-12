〜 2026年2月「日産自動車グループ」国内取引先調査 〜経営再建中の日産自動車グループ（以下、日産G）の国内取引先数は1万3,524社で、前回調査（2024年12月）の1万3,283社に比べ、241社増えた（1.8％増）ことがわかった。規模別では、資本金1億円以上が1.3％減、上場企業は2.7％減と大企業が減り、中小企業が増加した。2025年の日産自動車の国内生産は56万5,444台で、前期から13.9％減少した。2028年3月に追浜工場（横須賀市