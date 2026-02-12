佐世保市の高校が自動車販売会社と教育支援の連携協定を結びました。 連携協定を結んだのは佐世保実業高校と長崎三菱自動車販売で、佐世保実業は新たに「自動車エンジニアリング学科」の生徒募集を行います。 最新自動車の研究・開発に取り組む三菱自動車で、工場の見学研修や技術講演などが予定されています。 （佐世保実業高校 中村 浩 理事長） 「現場で即戦力として活躍できる力と、変化に対応し学び