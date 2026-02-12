3月に静岡県磐田市で開幕する「木下大サーカス」の木下唯志社長らが2月9日、浜松市役所を訪ね、社会福祉施設の利用者向けに招待券をプレゼントしました。 【写真を見る】「夢や感動育む一助に」木下大サーカス磐田公演招待券、社会福祉施設利用者向け2500枚 浜松市に寄贈＝静岡 浜松市役所を訪れた木下サーカスの木下唯志社長らは、浜松市内の社会福祉施設の利用者向けに2500枚の招待券をプレゼントしました。