来月７日にリニューアルする宮島ロープウエーのゴンドラの架け替え作業が始まっています。 リニューアルするのは宮島ロープウエーの山頂側にある榧谷（かやたに）駅から獅子岩（ししいわ）駅の区間を運行する２台のゴンドラです。 １２日朝からヘリコプターを使いゴンドラを外す作業が行われています。 宮島の年間の来島者は２年連続過去最多を更新していて、ロープウエӦ