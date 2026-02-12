宮崎県日南市で行われているカープの春季キャンプは１２日が最終日。新井監督が充実の２週間を振り返りました。 新井貴浩監督「いい動きをしている選手が多いなと思います」 ２月１日にスタートしたカープの日南キャンプは１２日が最終日。新井監督が横一線の競争を掲げる中、早くも紅白戦に主力が出場するなどし烈なレギュラー争いが繰り広げられました。 １４日から沖縄へ移動して行われる２次キャン