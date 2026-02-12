2025年12月、静岡県長泉町で高齢の夫婦が拘束され現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、警察は新たに犯行指示役とみられる21歳の男を2026年2月12日に逮捕しました。この事件の逮捕者は7人目です。 強盗傷害と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市に住む自称フリーターの男（21）です。 警察によりますと、男はすでに逮捕されている6人と共謀し、2025年12月22日の深夜、長泉町の会社兼住宅に押し入