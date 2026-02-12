無免許にも関わらず軽トラックを運転したとして、５２歳の男が逮捕されました。男は２０２３年に不正改造の車から外れたタイヤが女の子に直撃する事故を起こしていて、執行猶予中でした。無免許運転の疑いで逮捕・送検されたのは、札幌市西区の自称・重機オペレーター、若本豊嗣容疑者５２歳です。若本容疑者は２０２５年１１月から１２月までの間、札幌市内や小樽市内で運転免許がないまま複数回にわたり、軽トラック