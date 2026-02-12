長崎の歴史や文化をテーマにした「長崎学」の研究発表会が開かれ、若手の研究者らが成果を報告しました。 「長崎学研究発表会」では、若手の研究者3人が長崎の歴史や地域文化について様々な成果を報告しました。 県立大学大学院の梅川 隼人さんは軍艦島を題材とした文献や書籍の表紙を分析しました。 （県立大学大学院1年 梅川 隼人さん） 「(軍艦島の)シルエットが約4割、海や空から引いた表紙を加えると約6