2023年12月にR&AとUSGA（以下両統括団体）が発表した28年1月に始まるゴルフボールのロールバックすなわち「飛ばないボール」ルールのエリートレベル（ツアープロなど）への施行時期が、2年遅れる可能性が出てきた。26年1月16日になって両統括団体は「ゴルフボールの標準総合距離（ODS）テスト更新の施行日について」という文書をリリース。一般ゴルファーに