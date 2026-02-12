人気アニメ『鬼滅の刃』バレンタイン＆ホワイトデーイベント2026の実施を記念して、ufotableによる新たなキャラクターイラストが公開された。ショートパンツを履いたパティシエ姿の栗花落カナヲを見ることができる。【画像】生脚やばい！ショーパン姿のカナヲ公開された新イラスト公開されたイラストにネット上では「うわぁああああ！こんな売り子サンいたら大行列」「私の鬼滅の最推しです。可愛すぎるだろ」「めっちゃ美人