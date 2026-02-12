日本サッカー協会は12日に都内で会見を開き、女子アジア杯オーストラリア大会（3月1日開幕）に出場する女子日本代表メンバー26人を発表した。MF長谷川唯（29＝マンチェスター・シティ）らが順当に選出され、国際Aマッチ出場経験のないFW土方麻椰（21＝アストンビラ）も名を連ねた。27年W杯ブラジル大会のアジア最終予選を兼ね、上位6チームがW杯出場権を獲得。さらに28年ロサンゼルス五輪2次予選でもあり、決勝トーナメントに