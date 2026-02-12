▽20分1本勝負○中島翔子、愛野ユキ、風城ハル（14分46秒片エビ固め）荒井優希、HIMAWARI●、凍雅※ダイビング・セントーン東京女子プロレスは11日、新潟県上越市のDuoCEREZOで『中島翔子新潟凱旋興行〜ショウコクエスト4雪国に導かれし者たち』を開催した。新潟出身の中島翔子が凱旋勝利を挙げ、3・29両国国技館でのスーパー戦隊ヒーローとの対戦を声高に叫んだ。今大会の前説で両国大会のPR大使であるスーパー・サ