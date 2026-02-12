熊本県宇城市にある神社の鳥居に何かがぶつかり、鳥居の一部が壊れていることがわかりました。現場は全面通行止めとなっています。 【写真を見る】破損した鳥居 神社名が入った額が割れている 破損が見つかったのは、宇城市不知火町にある十五柱神社から南に約300m離れた市道に設置されている鳥居です。 鳥居の柱の上を通る部分が一部壊れています。 記者「何かがぶつかったとみられる部分が崩れ落ちる危険性があるため、