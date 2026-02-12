2月14日の「バレンタインデー」を前に、熊本市の産婦人科病院では、チョコレートの手作り教室が開かれました。 【写真を見る】妊婦にやさしいバレンタインスイーツを福田病院でチョコレートの手作り教室熊本市 今年で30回目となったこの教室には、福田病院で出産予定の妊婦22人が参加しました。 作るのは、トリュフチョコレートなど4種類の菓子。 参加者は、院内のパティシエから説明を受け