テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26※12日は深0：36〜）第7話（通算54話）「東京第1結界（1）」が、きょう12日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじが公開された。【画像】顔よすぎ！公開されたドアップの伏黒恵の『呪術廻戦』第7話場面カット第7話では、秤の協力を取り付けた虎杖たち。そこに突如現れた死滅回游の泳者（プレイヤー）に憑く式神・コガネが総則