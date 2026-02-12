カブス戦で先発したマイコラス＝2025年9月、シカゴ（AP＝共同）米大リーグのナショナルズは11日、カージナルスからフリーエージェントになっていた元プロ野球巨人の先発右腕マイコラスを獲得したと発表した。AP通信によると225万ドル（約3億4400万円）の1年契約。37歳のマイコラスは、巨人に2017年まで3年間在籍し、31勝を挙げた。その後はカージナルスでプレーし、メジャー通算72勝。昨季は8勝11敗、防御率4.84だった。ナショ