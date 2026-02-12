2026年6月に開幕するサッカーワールドカップに向けて日本代表選手たちも調整に余念がない。2月9日のトークバラエティー番組「けるとめる」（フジテレビ系）では、FC東京所属で今回のW杯日本代表入りしている長友佑都選手にTravis Japanの松田元太さんがインタビューで指導法などを聞いた。子どもには、いろんなボールに触らせるのが効果的なトレーニング松田さんにとってサッカーは幼稚園の頃から親しんだ思い入れのあるスポーツだ