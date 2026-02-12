愛知県一宮市で路上に横たわっていた男性をはねて大けがをさせ、そのまま逃げた疑いで、41歳の女が逮捕されました。 【写真を見る】路上に横たわっていた58歳男性はねられ意識不明 ひき逃げなどの疑いで41歳女を逮捕 ｢人だと思わなかった｣ 愛知･一宮市 逮捕されたのは、岐阜県北方町に住む 自称アルバイト･大澄小百合容疑者41歳です。 警察によりますと、大澄容疑者は10日午前1時ごろ、一宮市猿海道で軽乗用車を運転中、路上で