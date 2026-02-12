Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正を配信する毎月恒例のWindows Updateが公開されました。今回のWindows Updateでは、「メモ帳」に存在する脆弱(ぜいじゃく)性など複数の脆弱性が修正されています。2026 年 2 月のセキュリティ更新プログラム (月例)https://www.microsoft.com/en-us/msrc/blog/2026/02/202602-security-update2026 年 2 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では