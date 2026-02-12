ファジアーノ岡山 サッカーJ1・ファジアーノ岡山のFW・末宗寛士郎選手（18)とDF・千田遼選手（18）がブラジルのマリンガFCに短期留学することが決まりました。期間は2026年2月12日から約3カ月間です。 クラブが進める「若手選手の育成・強化」と「海外との接続強化」の一環です。 末宗選手は「自分自身をもっと成長させるために覚悟を持って挑戦してきます」、千田選手は「3カ月間という短期間ですが