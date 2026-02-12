AppleはパーソナルAIの「Apple Intelligence」の英語版を2024年10月に、日本語版を2025年4月にリリースしました。AppleはこのApple Intelligenceを生成AIで強化することをもくろんでおり、2026年1月にはGoogleのGeminiを使う複数年契約を締結しています。このGeminiで強化されたSiriはiOS 26.4でついに登場すると目されていたのですが、これがiOS 26.4以降に延期される可能性が報じられました。Apple’s iOS 26.4 Siri Update Runs