６年ぶりに復帰し、１０日にキャンプに合流した日本ハムの有原航平投手が１２日、今キャンプ初のブルペン入り。捕手を立たせたまま、真っすぐを１５球投げた。有原は「僕の中では順調に来ているかなと思います。痛いところもないですし、いい感じに動いてると思う。次のピッチングからは普通に座っていけるかなと思います」と順調な仕上がりを確認した。投球を見守った新庄監督からも声をかけられ「『お疲れ』っていう（笑）