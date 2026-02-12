東京午前のドル円は１５２．６０円付近まで円高・ドル安推移。衆院選前にかけての円売り・ドル買いの巻き戻しが続いている。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長交代後の米追加利下げ観測も重し。 ドル円と同様にクロス円も重い。ユーロ円は１８１．２７円付近、ポンド円は２０８．１０円付近、豪ドル円は１０８．８７円付近まで軟化。 MINKABU PRESS