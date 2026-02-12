【新興国通貨】ドル人民元は元高進む、オフショアは6.90割れ＝中国人民元 ドル人民元は元高進む。ドルオフショア人民元（CNH) は6.8965と6.90の大台を割り込んだ。2023年5月以来。ドル人民元（CNY）は大台でなんとか文人止まっており6.9004までとなっている。 対円では円高と元高が交錯。昨日22.07を付けた後、元高進行に22.17を付けるも、その後22.10割れまで下げた。 USDCNY 6.9012USDCNH 6.8988CNYJPY 22.113