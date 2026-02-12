１２日前引けの日経平均株価は前営業日比４５円０１銭安の５万７６０５円５３銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１５億５０７７万株、売買代金概算は５兆２１５３億円。値上がり銘柄数は１０８２、対して値下がり銘柄数は４９０、変わらずは２２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場で、日経平均は朝高後に下落した。前日の米国株市場では同日発表された１月の米雇用統計を受けて利下げ観測が後退し、主要株価指