漫才師・東京太（あずま・きょうた、本名・菅谷利雄）さんが２日に肺がんのため亡くなったことが１２日、分かった。８２歳だった。落語芸術協会が発表した。葬儀は近親者で執り行った。１９４３年、東京都台東区生まれ。疎開先の栃木・真岡市で幼少期を過ごし、６１年に松鶴家千代若・千代菊師に入門した。翌年、「鶴田松夫・竹夫」を結成。６３年から８５年にかけて「東京二・京太」として活躍した。解散後は漫談、司会、競