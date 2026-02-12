元「ＴＯＫＩＯ」の国分太一（５１）が１２日、報道各社へのファクスで、日本テレビの福田博之社長と面会して謝罪したと公表した。国分は同局のバラエティー番組を降板となったことについて日弁連に人権救済の申し立てを行っていたが、今後は新たな救済申し立ては行わない旨も同社長に伝えたという。国分は代理人の菰田優弁護士を通じて「私、国分太一は昨年６月に日本テレビ放送網株式会社（日本テレビ）より私が行ったコンプ