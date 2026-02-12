2025年12月、長泉町の住宅で夫婦が縛られ現金およそ1000万円が奪われた強盗事件で、警察は12日指示役とみられる21歳の男を逮捕しました。強盗致傷などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県小田原市の自称フリーターの男（21）です。警察によりますと男は仲間と共謀し2025年12月、長泉町納米里の住宅で80代の夫婦の手足をテープなどで縛り現金およそ1000万円を奪った疑いがもたれています。警察はすでに実行役や指示