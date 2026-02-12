日本サッカー協会は１２日、３月１日に開幕するアジア杯（豪州）のなでしこジャパンのメンバー２６人を発表した。同大会は２０２７年ブラジルＷ杯の予選を兼ねた大会。なでしこはＣ組に入ることが決定しており、３月４日に台湾、７日にインド、１０日にベトナムと戦う。上位４チームと、準々決勝で敗れたチームによるプレーオフに勝利した２チームを含めた６か国がＷ杯への切符を手にする。日本は２大会ぶり３度目のアジア杯