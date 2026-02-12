磯辺揚げみたいでおいしい「絶品チキン」 節約食材として人気の鶏むね肉。今回は、まるで磯辺揚げみたいみたいな塩焼きをご紹介します。青のりが香ばしくて最高！でも、揚げていないから、サッパリしてヘルシー。いつものレシピに飽きたという人は、ぜひチャレンジしてみてください。 食べ出したら止まらない！香ばしいのり塩味 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「青のりと鶏むね肉がよく合います」「のり塩味