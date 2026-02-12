テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第4話（通算32話）が先日放送された。第32話は、デートをすることになったフェルンとシュタルクの一日が描かれ、デート中の様子がネット上で話題になっている。【画像】デカすぎる！フェルンが食べた巨大な肉まん第32話「誰かの故郷」は、フェルンをからかうつもりで誘ったシュタルクだったが、結果2人はデートをすることに。街のさまざまな場所を訪れる2人はやがて展望広場へ。そこで